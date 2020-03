Volinik: tüdrukute tõrjumine tehnoloogiatundidest on vale

Voliniku praktikas tuleb ette juhtumeid, kus koolid on sildistanud õppeained juba erinevalt – tööõpetus poistele ja käsitöö tüdrukutele. Koolid ei tohi nimetada osasid õppeaineid poiste ja teisi tüdrukute omadeks. On juhtumeid, kus lapsevanem kutsutakse kooli: kas ta pole oma last õigesti kasvatanud, kui tüdruk tunneb huvi «poiste õppeaine» vastu. Ja on juhtumeid, kus kool annabki riikliku õppekava kohaselt õpilastele valida, et kas soovitakse õppida tehnoloogiat või käsitööd.