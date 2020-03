Põlva gümnaasiumi abituurium annetas lastefondile

«Meil lastefondis on siiralt hea meel, et Põlva gümnaasiumi abiturientidele on heategevus südamelähedane,» sõnas lastefondi kommunikatsioonispetsialist Triin Rannamaa. «Usume, et ettevõtmine pakkus noortele topeltrõõmu – rõõmu isetegemisest ja rõõmu tehtud heateost – ning inspireerib ja on eeskujuks ka teistele kooliõpilastele. Lõpuetenduse tulu palusid abituriendid suunata Tartu ülikooli kliinikumi lastekliinikule vajalike seadmete soetamiseks. Annetusest saavad abi väga paljud pisikesed patsiendid ja me oleme kogu Lastefondi meeskonnaga selle eest südamest tänulikud!»