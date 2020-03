Põlva sai võidu hõrenenud koosseisu kiuste

«Võistkonda tabas kaotus, kui liider Alfred Timmo end treeningul vigastas ja on nüüd mõnda aega mänguplatsilt eemal. Kaks viimast kohtumist on möödunud Alfredita, lisaks on vigastusega eemal Ranar Pügi ning samuti kimbutavad mängijaid viirushaigused,» nentis treener Kalmer Musting.