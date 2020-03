Rongisõidu poolt ja vastu

Perroonil avanenud pilt võttis kõhklema: kas tõesti mahub kogu see mass kolme vaguniga rongi? Pealegi võis ennustada parajat trügimist, sest raudruun saabus Valgast. Peale küll kõik mahtusid, kuid päris paljudele ei jagunud paraku istekohta. Tõsi – oli ka reede pärastlõuna, mil ülikoolilinnas tarkust koguvad õppurid end juba kodu poole asutasid. Jõgeval, Tamsalus ja Tapal reisiseltskond küll osaliselt vahetus ning mõni Tartust peale tulnud inimene sai ka istuma. Kuid üldpilti see suurt ei muutnud.

Õhtul tagasi tulles oli ruumi märksa lahedamalt – küll aga jõudsime Taaralinna veerand tundi ettenähtust hiljem. Hea, et üldse jõudsime, sest kusagil Jõgevamaal oli rongi alt kuulda praksatust, millele järgnes äkkpidurdus ja pikem seisak. Selgus, et olime kokku põrganud põdraga. Tartus võis näha, et rongi esinurgast oli suur tükk justkui ära hammustatud.