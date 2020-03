Kas kinnisvaraturg ärkab Valgamaal uuele elule?

Mullu tehti Valgas 233 korteritehingut. Endiselt on otsitumad kõigi mugavustega ühe-kahetoalised korterid esimesel ja teisel korrusel ning seda eriti kesklinnas. Valiku tegemisel on kõige olulisem asukoht, siis juba korteri ja maja seisukord. Meeldiv on, et Valga korterelamuid järjest soojustatakse ja remonditakse.

Üha rohkem müüdavatest korteritest on renoveeritud, seega ka hinnad vaikselt tõusevad. Jaanuaris oli tehingute keskmine hind 206 €/m², eelmise aasta keskmine oli 156 €/m². Keskmist hinda vähendavad vanades puitmajades müüdavad mugavusteta korterid, mis maksavad tihti väga vähe.

Kõigi mugavustega ühetoalise renoveeritud korteri hind jääb vahemikku 8000 – 10 000 eurot, kahetoalisel 12 000 – 16 000, kolme-neljatoalistel 20 000 – 30 000. On ka üksikuid pärleid, mis veelgi kallimad. Remontimata eluruumide hinnad on ligi poole odavamad. Ahiküttega kahetoaline remonditud korter maksab 5000–6000 eurot. Vanas puitmajas asuva vee ja kanalisatsioonita korteri hind on vahemikus 600–2000 eurot.

Ajakirjandusest võib lugeda, et Valgas on üle tuhande vaba korteri, kuid need asuvad enamasti vanades lammutamist ootavates majades, kus ei saa normaalselt elada. Tegelikult oli jaanuaris müügis ainult 26 korterit, seega on valik väga ahtake.

Mis puudutab Valga valla korteriturgu väljaspool linna, siis see on marginaalne. 2019. aastal tehti maapiirkonnas 25 tehingut ja keskmine hind oli 53 €/m².

Üüriturg on seevastu Valgas aktiivne. Nõudlus ületab tugevalt pakkumisi, kuna üüritakse pikaks ajaks: reeglina enam kui aastaks, tihti on see periood ka kolm-neli aastat.

Hoonestatud elamumaadega tehti mullu Valgamaal 133 tehingut, nendest 73 Valga vallas, millest omakorda 49 tehingut Valga linnas. Ka Valgas on kasvanud nõudlus paremas seisukorras eramute järele, aasta kalleim tehing oli 82 000 eurot.

Valga valla maapiirkonnas on keskmiselt müügis 20–25 elamut. Eelmise aasta kalleim tehing oli 36 000 eurot, keskmine hind oli 11 612 eurot. Müügiperiood on keskmiselt 12–18 kuud. Praktiliselt võimatu on müüa elektriühenduseta kinnistuid, sõltumata hoonete kvaliteedist.

Hoonestamata elamumaa järele oli nõudlus tagasihoidlik. 2019. aastal tehti kuus tehingut, keskmine hind oli 1,31 ­­­ €/m². Müüjad küsivad palju rohkem, aga selle hinnaga keegi ei osta. Ostjad eelistavad kasutuses olevaid hooneid pigem uueväärseks renoveerida, mis on odavam ja turu likviidsust arvestades ka mõistlikum.

Tõrva vallas on korteritehinguid enim Tõrva linnas ja mullu oli neid 31. Keskmine hind oli 292 €/m², aasta varem 265. Korteri keskmine hind oli 15 800 eurot. Valla maapiirkonnas oli keskmine hind alla 100 €/m², kalleim tehing oli 10 000 eurot – nii palju maksis kolmetoaline korter Linna külas. Hoonestatud kinnistutega tehti 2019. aastal Tõrva vallas 28 tehingut, keskmine hind oli 28 264 eurot. Ka hoonestatud kinnistute turgu juhib Tõrva linn, kus tehakse ligi pool tehingutest ja hind on ligi 50 protsenti kõrgem kui maapiirkondades. Erandina tehti valla kallim tehing hoopis Pikasilla külas – 130 000 eurot.