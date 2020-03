Valga poksijad võitsid Lätis kolm hõbedat

Piirilinna poksijate treener Žori Nevetšerja on tulemustega rahul ja kinnitas, et eesmärgid said täidetud. «Valga on unikaalses kohas: meil on võimalik osaleda ka Läti võistlustel ja seega testida klubi poksijate taset nii Eestis kui ka Lätis,» lisas ta.