Valgalane võitis meistrivõistlused Eesti rekordiga

Sportlase treener Raimond Luts juhtis tähelepanu, et tegelikult jooksis Visnap hiljuti Eesti meistrivõislustel 60 meetris välja aja 6,90, ent omapärase nüansi tõttu see kurtide rekordina arvesse ei lähe. «See on kõige kiirem aeg, mis valgamaalased üldse on jooksnud. Aga tolle ta jooksis kuuldeaparaadiga ja too ei lähe rekordina arvesse. Nüüd jooksis ta kurtide võistlusel ilma kuuldeaparaadita.»