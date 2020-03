Kagu-Eesti tegevuskava saab jätku

«Kagu-Eesti vajab piirkonnana suuremat riigi tuge, et pidurdada sealset rahvaaru vähenemist ning kaasa aidata hoogsamale majandusarengule,» selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. «Riigil oli selleks olemas Kagu-Eesti tegevuskava aastateks 2015-2020. Nüüd otsustas valitsus tegevuskava kümne aasta võrra pikendada, sest jätkuvalt on väljakutseid, mis vajavad lahendamist.»

Tegevuskava on täiendatud regulaarselt seirearuande koostamise protsessis. Näiteks on tegevuskavasse lisatud Kagu-Eesti programmi toel käivituvad uued tegevused. Kagu-Eesti programmist on kavandatud kolm toetussuunda: Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetus, Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetus ning Kagu-Eesti mainekujundus. Praegu on Kagu-Eesti programmi kõik tegevussuunad elluviimisel.