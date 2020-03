Lõuna-Eesti haiglad kehtestasid patsientide külastamise piirangu

Valga haigla märgib, et hingamisteede viirushaiguste leviku tõttu kehtestab haigla alates tänasest, 10. märtsist ajutise haiglaravil viibivate patsientide külastamise piirangu.

Külastamise piirangu eesmärk on haiglas viibivate patsientide kaitse ning parima võimaliku ravi pakkumine. Paljude haiglas viibivate patsientide immuunsüsteem on kaasuvate haiguste tõttu nõrgem ning nad vajavad kaitset võimaliku nakatumise eest.

Juhul, kui inimene soovib patsiendile üle anda paki, saab seda teha valvelaua abil. Haigla palub tuua nimelised pakid valvelauda ning need edastatakse patsiendile.

Võru külje all asuv Lõuna-Eesti haigla paneb inimestele südamele, et kel vähegi võimalik, võiks lähedaste haiglasse vaatama tuleku edasi lükata. Külastuspiirangu põhjuseks on viirushaiguste ulatuslik levik. Haigla palub suhelda oma lähedastega telefoni teel.