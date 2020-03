Verner Ant: valvsust ei tohi kaotada

Valvsust ei või kaotada ka pealtnäha väikeste tehingute tegemisel. Ostad sa lapsele taaskasutusgrupis mõne rõiva või müüd sa veebikaubamajas oma jalgratast, kuid pimesi teist tehingupoolt usaldada ei maksa. Märksõnad on siinkohal taustakontroll ja silmast silma kohtumine. Kahtluse korral tasub politseile igal juhul võimalikust kelmist teada anda, sest kelmus on kelmus ja vargus on vargus, ükskõik kas see pannakse toime koduaias, kaupluses või netiavarustes.

Möödunud aastal andsid korravalvuritele üksjagu tööd kadunud inimesed. Kagu-Eestist laekus politseile 195 sellekohast teadet, üle Eesti aga 4640. Valdav osa nendest inimestest leitakse päeva või paariga. Nende juhtumite seas on kodust ära jooksnud lapsed, suitsiidimõtetega inimesed, sihi kaotanud terviseprobleemidega inimesed, joobes inimesed, metsas eksinud seenelised, matkajad ja muidu jalutajad ning üksikjuhtudel kuriteo ohvrid.

Joobes juhtide tabamise ning liiklusvoost kõrvaldamise nimel pingutab politsei kõvasti.

Peaasjalikult jagunevad kodust lahkumised oma eripäralt kolmeks. Esiteks need, kel on miskipärast oma kodus halb olla ning nad tahavad sealt ära saada. Need on valdavalt kodust, asenduskodust ja hoolekandeasutusest lahkunud noored või eakad. Paraku võivad kodust jooksu pistnud noorukid aga sattuda seltskonda, kus tarvitatakse sõltuvusaineid. Oht on seegi, et seltskond võib noore seejärel abitusse seisundisse jätta, misläbi võidakse ka kuriteo ohvriks langeda.

Samad ilmingud kehtivad ka hooldekodust lahkunud täiskasvanute seas, kes ei adu ümbritsevaid ohte, ei orienteeru keskkonnas ning võivad meeltesegaduses teab kui kaugele ekselda.

Teisalt on suur osa sellistest juhtumitest seotud suitsiidsete inimestega, kes on teinud äärmusliku otsuse elust lahkuda. Nende päästmise võimalus on seotud asjaoluga, kui kiiresti nende kadumist märgatakse. Need pole sugugi harvad juhtumid, kui politseile laekub teade kadunud inimese kohta ning patrull sekkub viimasel hetkel. Alles hiljuti õnnestus politseil keset oktoobritormi ja teele langenud puid selliselt üks inimelu päästa.

Kolmas grupp on inimesed, kes sügiseti metsa eksivad või joobnuna ringi ekseldes sihi kaotavad ning hätta satuvad. Tavaliselt toovad kõik sellised teated kaasa mahukaid otsinguid, kuhu kaasatakse vajadusel teenistuskoerad, kopter, lennuk, droonid ja muu vajalik ressurss. Ning muidugi inimesed, kelleta ühtegi otsingut läbi viia ei saa. Eriti tänulikud oleme neile, kes tulevad enda vabast ajast ja südame kutsest politseile appi hätta sattunud inimest otsima. Iga silmapaar on meile suureks abiks.

Mul on väga hea meel ka meie pikaaegsete vabatahtlike abiliste üle. Abipolitseinikke on Lõuna prefektuuris 357 ning neist suisa 135 on toimetamas Kagu kandi politseinike kõrval. Nad on tänuväärsed panustajad enda kodukoha turvalisuse suurendamisel. Lisaks patrullimisele võib abipolitseinikke kohata veel piirivalves ja ennetusalastes tegevustes, aga ka kriminaalpolitseinike kõrval. Kõik tegusad ning oma kodukoha turvalisusest hoolivad inimesed on jätkuvalt teretulnud politseiperega esialgu vähemalt abipolitseinikuna liituma.