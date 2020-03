Tellijale

Cargobus rendib Valga jaamahoones ruumi, kus üks töötaja müüb bussipileteid ja tegeleb pakkidega. Rongipileteid Carbobus ei müü. Bussipiletite müügilt saab firma väikese protsendi tulust endale ning seni on see võimaldanud ettevõtmist elus hoida.

Viimase pooleteise aastaga on tulu aga pea täielikult kokku kuivanud. Raha saab teenida veel vaid kommertsliinide piletitega. Sarnane olukord on ka Võrus. Seal on firmal ohus üks ametikoht kolmest.