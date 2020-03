Tellijale

Õigupoolest on ta küll alles 55-aastane. Sellegipoolest tundis Kõiv, et nüüd aitab, on aeg tempot maha võtta. Enam kui 15 aastat töötas ta Soomes, suur osa sellest ennast­unustaval režiimil. Nüüd naasis ta Valka, kus on ligi 20 aastat tagasi juba arstina leiba teeninud. «Viimased seitse aastat olen valvetööd teinud. Aga see tähendab enamikus öövalveid. Nüüdseks on vanust tulnud, unetsüklid sassis, tervis logiseb, pole ju aega arsti juures käia,» muheles ta.