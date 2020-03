Koerasportlased võõrustavad suurvõistlusi

Tellijale

Koerasportlasi ühendava Agility Arenguseltsi juhi Jaanika Lillenbergi andmeil on MMile on tulemas üle 40 riigi võistlejad – igalt maalt kuni 15 koera ja koerajuhti. Osalejad jagunevad mitte tõugude, vaid turjakõrguse põhjal. «Maailmameistrivõistlustel on suurusklasse kolm, kuid näiteks suvel Käärikul toimuvatel Eesti meistrivõistlustel on juba viis klassi,» sõnas ta.