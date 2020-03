RMK taastas riigimaal rekordiliselt palju niiduelupaiku

„Osa liike vajavad inimtegevusest puutumatut elukeskkonda, teised aga eelistavad elada poollooduslikes kooslustes, mis on sündinud inimese ja teiste liikide koos elamise tulemusel. Soid taastades vähendame kunagise inimtegevuse ehk soode kuivendamise ja turbakaevandamise mõju loodusele. Puisniite taastades ja hooldades aga hoopis suurendame inimmõju, et soodustada poollooduslikele kooslustele omast elurikkust,“ selgitas RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv, miks töid on vaja teha.