Politsei otsib Tõrva vallas kadunud meest nii vabatahtlike kui drooni abiga

Politsei palus esmaspäeval kaasabi, et selgitada välja Tõrva vallas Koorkülas kodust lahkunud 78-aastase Märdi asukoht.

Tõrva piirkonnapolitseinik Aleksander Zemskov lausus, et esmaspäeval alustatud otsingu käigus kontrollis otsingumeeskond ühes lähedaste ja politsei teenistuskoertega üle kadunud mehe koduümbruse ja lähimaastiku. «Edasi laiendasime otsingupiirkonda ning kontrollisime 10. kilomeetri raadiusesse jäävad metsatukad, karjääri, metsasihid ja teeotsad. Vesteldud on ka kohalike elanike, kauplusemüüjate ning mehe lähedastega, kontrollitud on erinevaid aadresse ja viibimispaiku, kus mees varasemalt on käinud. Paraku meest leida ei õnnestunud.»

Politseinik lisas, et tänagi jätkavad nad ühes vabatahtlike ja droonilennutajaga otsinguid mehe kodulähistel, kus vaatavad veel kord üle nii metsa kui ka maja ääristava võsastiku. «Teada on seegi, et mees lahkus kodust helelilla Merida naisterattaga ning ei ole välistatud, et ta sellega kodust kaugemalegi võis liikuda. Otsingud jätkuvad ning igasugune informatsioon, mis aitaks mehe asukohta või liikumissuunda tuvastada, on väga oodatud kas häirekeskuse lühinumbril 112 või piirkonnapolitseiniku mobiilile 53307181.»

Politsei palub kaasabi, selgitamaks välja Tõrva vallas Koorkülas kodust lahkunud 78-aastase Märdi asukohta. Мярт. FOTO: Lõuna prefektuur

Märdi lähedane pöördus politseisse ja andis teada, et mees on oma kodust lahkunud ning telefoni maha jätnud. Viimane kontakt oli lähedastel Märdiga 5. märtsil. Mehe tervis on halb, ta vajab igapäevaselt ravimeid ning seetõttu võib tema elu olla ohus.