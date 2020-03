Terviseamet palub ehituspoodidest maske mitte osta

"Sellele vaatamata oleme jõudnud olukorda, kus lisaks apteekidele on maskidest tühjaks ostetud ka ehituspoed. Ehitajatele on aga maskide olemasolu väga oluline, kuna oma töös puutuvad nad igapäevaselt kokku tolmu, puudrite ja aerosoolidega. Kaitse puudumine võib põhjustada eluohtlikke kopsukahjustusi," edastas terviseamet.

Amet selgitas, et maskid jagatakse filtrite alusel kolme kategooriasse. FFP1 maskid on madala kaitsega, neid kasutatakse puurimisel ja lõikamisel. FFP2 maskid on keskmise kaitsega, neid kasutatakse lihvimisel ja pahteldamisel. FFP3 maskid on juba kõrgema kaitsega ja neid võib kasutada näiteks asbestiga töötamisel.