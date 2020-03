Koroonaviirus jõudis Võrumaale

«Ma tean, et praegu on ühel, aga rohkem infot selle kohta mul pole,» kinnitas laupäeval juubelit tähistanud võrkpallitreener Urmas Tali, kelle külaliste seas viibis ka viirusekandja.

Tali sõnul oli koroonaviirusega nakatunud külaline pärit «lõunamaalt». Et sünnipäevaline oli viirusega nakatunud, sellest sai Tali teada kolmapäeval. «Info hakkas eile liikuma,» rääkis ta. „Mis siin täna juhtub, seda ma ei tea, sest testimiseks alles läheb, nagu ma aru saan. Kes vähegi tunnevad end kahtlasena, need testitakse ära, teist valikut pole,» sõnas Tali.

Telefonitsi täiendas Allas Lõuna-Eesti Postimehele, et nii haridus- ja teadusministeerium ja terviseamet on kinnitanud, et Võrumaa erapeost võttis osa Harjumaalt pärit isik, kellel on tänaseks koroonaviirus tuvastatud. Allase teada peeti pidu Võru vallas Navi külas.

Mis potentsiaalselt viirusega kokku puutunud inimesi ees ootab, on Allase sõnul terviseameti otsustada. Ta lisas, et osadel peol osalenud inimestel on ilmnenud teatud sümptomid, kuid pole teada, millise haiguse põhjustatud need on. Asutused suletaksegi esialgu teisipäevani, et ära oodata edasine info.