Antslas jälgitakse viiruse levikut

Täna sai teatavaks, et koroonaviirusega nakatunud inimene külastas läinud laupäeval Võrumaal üht suuremat juubelipidu, mistõttu võis ta nakatada seal ka paljusid teisi. Esialgu on Lõuna-Eesti Postimehele vihjatud kahest võimalikust nakatunust, kuid terviseamet pole neid väiteid kinnitanud. Võru linnavalitsus otsustas täna ennelõunal, et kuni 17. märtsi õhtuni on linna haridusasutustes töö katkestatud.