Viirus nurjas pataljoni pidupäeva tähistamise

«Arvestades terviseameti soovitusi ei taha me võtta riski, et lahtiste uste päeval võib rahva hulgas levida viirushaigusi, mis muuhulgas võivad olla ohuks meie enda personalile. Samal põhjusel ei toimu ka rongkäiku läbi Võru linna,» teatas Mändoja.

Neljapäeval sai teatavaks, et koroonaviirus on jõudnud Võrumaale ning Võru linnas on kuni teisipäeva õhtuni paljud asutused suletud.