Põlvas jäetakse viiruse hirmus paljud üritused ära

«Õnneks ei ole me viirusega kohtunud, küll aga oleme otsustanud ära jätta terve rea üritusi,» rääkis Põlva vallavanem Georg Pelisaar. Nõnda on tema sõnul edasi lükatud näiteks lasteaedade luulekonkurss, tuleval teisipäeval toimuma pidanud beebipidu, samuti kontserdid ja laupäeval Põlvas toimuma pidanud laskevõistlus.

Mitmed ärajäävad üritused on Pelisaare sõnul tegelikult väiksema osavõtjate arvuga kui sada inimest, ent kui näiteks lasteaedade luulekonkursile peaks sattuma ka keegi, kes on viiruse saanud, võiks tõbi kiiresti levima hakata. «Me võiks kaks nädalat taolisi sündmusi mitte teha, vaid püüda hoida asi võimalikult kontrolli all,» rõhutas vallavanem.

Neljapäeval sai teatavaks, et Võrumaa inimesed on läinud nädalavahetusel kokku puutunud ühe koroonaviiruse kandjaga, mistõttu otsustas Võru linnavalitsus sulgeda kuni teisipäeva õhtuni kõik Võru lasteasutused.

Põlvas koolide ja lasteaedade ajutist sulgemist Pelisaare sõnul praegu vaja pole. «Selleks ei ole põhjust ja see tekitaks ka väga palju segadust,» lausus ta. «Esimese hooga me nii kaugele ei lähe, aga kui peaks juhtuma, et meil ilmneb sümptomitega ja tõendatud prooviga juhtum, siis loomulikult käitume radikaalselt. Ega siis teist vahendit pole, kui tuleb hoone kinni panna.»