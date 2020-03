Haigla: viiruskahtluse korral tuleb abi kutsuda, mitte EMOsse minna

Haiglaravile viiakse ainult need haiged, kellel see üldseisundist tulenevalt näidustatud on. Kõik kergemate sümptomitega patsiendid jäävad kodusele ravile ja peavad kuni täieliku tervenemiseni koduses isolatsioonis püsima.

«Oluline on veel kord kõikidele inimestele rõhutada, et niipea kui ilmnevad viirushaiguse sümptomid (köha, nohu, kurguvalu, palavik), tuleb kohe koju jääda. See on ennekõike vajalik haiguse edasi levitamise seisukohalt. Inimesel endal võivad olla kerged nähud, aga ta ei tohi ikkagi välja minna, ei poodi, külla, trenni või mõnda teise avalikku kohta. Kodune isolatsioon või karantiin tähendab seda, et välditakse kõiki kontakte,» seisab teates.