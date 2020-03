Väejuht kolis muuseumisse

Barclay de Tolly on ilmselt läbi aegade kuulsaim Eestiga seotud inimene. Tema sõjalise karjääri tipp oli koalitsioonivägede juhatamine Pariisi vallutamisel 1814. aasta märtsis.

Kuulus väejuht oli baltisakslane. Valgamaal asuva Jõgevestega, kus on tema mausoleum, on Barclay de Tolly nimi seotud alates abiellumisest 1791. aastal Helene Auguste Elea­nore von Smitteniga, kes oli pärit Jõgevestest. Naise kaudu saigi feldmarssal Jõgeveste mõisa omanikuks. Räägitakse, et de Tolly oskas ka eesti keelt.