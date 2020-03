Kandle valmistamine on põnev proovikivi

Võrumaal Kärgula külas elav Mihkel Soon on valmistanud kandleid juba 14 aastat.

Võrumaal Kärgula külas tegutsev kandlemeister Mihkel Soon (39) ütleb, et pillide meisterdamine on tema viis olla muusikategemise juures. «Suunurga paneb tõusma, kui kuulen, et minu pillil mängitakse. Sellest mulle piisab – ma ei pea olema laval tähelepanu keskpunktis.»