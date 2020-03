Lene Øster: kultuuripealinn vajab kogu Lõuna-Eesti panust

Tellijale

Mida Euroopa kultuuripealinna tiitel endaga kaasa toob?

Muidugi toob see palju turiste, mis tähendab lisatulu majandusele. Samuti palju rahvusvahelise meedia tähelepanu, aga see ei ole kõige tähtsam. Veel olulisem on, et tiitel ühendab inimesi ja näitab, kui palju on võimalik koostööga saavutada. Aarhusile tõi see palju uusi sõprussuhteid nii linnas, regioonis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Nendele suhetele saab toetuda ka edaspidi.