Räpina teeb mälumänguajalugu

On äärmiselt erakordne, et parimate sekka on jõudnud lausa kaks sama valla esindust. Selle vägiteoga on aga toime tulnud Eesti mälumängupealinnaks pürgiv Räpina. Seejuures oldi tänavu sarjas väljas suisa kolme esindusega: lisaks eelpool nimetatutele lõi kaasa ka Räpina aianduskooli tiim.

Asjaolu, et mälumäng Räpina mail sedavõrd heale tasemele on jõudnud, on suuresti kohaliku kirgliku mõtte­spordiedendaja Mait Meensalu teene. Nagu mees ise tunnistab, on selleks ka kõvasti vaeva nähtud. «Meie mälumängurid on käinud pidevalt Valgamaa meistrivõistlustel, Elva ja Otepää mängudel ning mujalgi. Põlvamaa meistrivõistluste kõrge taseme nimel oleme kutsunud endale konkurentsi pakkuma ka võistlejaid kaugemalt. Mida rohkem higi valad ja mängudel osaled, seda paremad on tulemused.»