Defeatem on selgelt Valga bänd. Ansambli laulja ja kitarrist Madis Anton (27) rääkis, et tema ja kitarrist Tenno Pelska (27) käisid koos lasteaias, bassimängija Kert Vellneriga (27) oldi aga esimesest klassist põhikooli lõpuni klassivennad.

Bändi alguseks loevad mehed 11. novembrit aastal 2010. Päris alguses mängis trumme Martins Briedis, aga tema vahetas aasta hiljem välja Tenno noorem vend, toona alles 12-aastane Sten (22). Madis ja Sten on siiani põhikohaga valgalased ning andsid intervjuu ka ajalehele. Tenno ja Kert elavad töö tõttu Tartus. «Valga oli, on ja jääb kodulinnaks,» on Madis siiski kindel.