Tellijale

Esimene murekoht on otse tema elukohaks oleva Uue tänava kortermaja aknast paistev hunnik, kus seas nii sillutisekive kui telliseid. See olla seal juba umbes kümme aastat. «Tänavalt vaadates ei saa arugi. Aga kui kõrgemalt vaatad... Need on ilmselt kuskilt tänavasillutistest, kui midagi remonditi, mõteldi, et võib-olla kuskile veel läheb vaja. Aga praegus neid ei kasutata. Võib-olla kuskil tiikide ääres on võimalik kasutada.»