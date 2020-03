Murdunud oksad. Foto on illustreeriv.

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel niisked või märjad. Teetemperatuur on Põhja-, Lääne- ja Kesk-Eestis miinuspoolel ning teepindadel on paiguti härmatisest tingitud libedust. Lääne- ja Lõuna-Eestis võib olla tugeva tuule tõttu teedele langenud puid või murdunud oksi.