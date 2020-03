Volinikud kutsusid üles Valga volikogu istungit ära jätma

Reedel, 13. märtsil kell 17 toimuva Valga vallavolikogu erakorralise istungi päevakorras on tänaste valitsuse liikmete umbusaldamine ning uue vallavanema ja valitsuse liikmete valimine.

„Võtame korraks aja maha ja laseme praegusel valitsusel valla kriisist välja juhtida. On rumal panna praegusel hetkel ametisse keegi asjatundmatu, kellel puuduvad vajalikud oskused ja kontaktid. Teeme täna pigem volikogu kriisikogunemise, et arutada, kuidas tegutseda,“ kirjutas volikogu liige Lauri Drubinš.

Pöördumisega nõustusid mitmed teised volikogu liikmed, muuhulgas politseinik Marek Käis ja kirurg Felix Rõivassepp. Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liige Kaupo Kutsar tõi välja, et istungi korraldamine oleks vastustundetu olukorras, kus üks osalev volikogu liige naasis äsja reisilt Taist. Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikme Teresa Sale sõnul on praeguses olukorras äärmiselt vastutustundetu tekitada olukord, mil valla kriisikomisjon võib jääda juhita, kuna kriisikomisjoni juhiks on vallavanem.