Valga vallavalitsus astus tagasi

Ametist lahkuv vallavalitsus on jõudnud arusaamiseni, et ummikseisu jõudnud olukord Valga vallavolikogus ei võimalda asjalikku ja tegusat vallajuhtimist, mida käesolev erakorraline aeg nõuab, teatas valla kommunikatsioonijuht pressiteates.

«Volikogu mitmete liikmete jõupingutused on suunatud tasuvate töökohtade ja mõjuvõimu jahile, unustades seejuures kõige tähtsama – valla ja selle elanikud. Vallavalitsuse igapäevane töö on takistatud ja leiame, et sellises õhkkonnas pole võimalik jätkata. Astume tagasi, et anda volikogule võimalus valida vallavanem ja ametisse määrata uus valitsus. Loodetavasti jätkub volikogul tahet sisulisteks läbirääkimisteks, et leida vallajuhid, kelle eesmärgiks on suure poliitika või isiklike huvide asemel hoida ja edendada elu Valga vallas,» selgitas otsuse tagamaid vallavanem Margus Lepik.

Koos vallavanemaga astuvad tagasi asevallavanemad Enno Kase ja Kalmer Sarv ning valitsuse liikmed Madis Gross ja Vladimir Baranov.

Olukorraga kursis olev kohalik poliitik avaldas, et tagasiastumise otsus võeti vastu, kuna tänaseks on erakorralisel istungil umbusaldamise ette võtval seltskonnal vajalikud hääled koos. Seni on võimukriisi esile kutsunud asjaolu, et pärast senise võimuliidu lagunemist pole kummalgi kahest konkureerivast seltskonnast õnnestunud 27-liikmelises volikogus tagada olulisteks hääletusteks 14 häält. Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa alustasid esmalt läbirääkimisi, ent nende seltskonnast eraldus sotsiaaldemokraat Rein Randver. Konkureerivat koalitsiooni hakkas kokku panema 12 kohta omav Keskerakond koos EKRE esindajaga.

Allika sõnul on nüüdseks selge, et Rein Randver on üle läinud Keskerakonna ja ja EKRE poolele ning sellega on neil koos 14 häält, et praegune vallavalitsus võimult eemaldada. Seetõttu otsustas vallavalitsus ennetavalt tagasi astuda.

Valdade ühinemise järel moodustatud võimuliidud lagunevad mitmel pool Eestis. Erandiks pole ka Valga vald, kus lõpetas koostöö 2017. aastal sõlmitud Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon. Uue liidu moodustamine pole tänaseni õnnestunud.

Tagasi astub ka Valga asevallavanem Enno Kase. FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees