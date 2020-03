Valgamaal tõmmatakse bussiliine koomale, Põlva- ja Võrumaal esialgu hoidutakse sellest

Juhatuse otsust, mis on kooskõlastatud kõigi MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus liikmetega 13. märtsil, põhjendatakse Eestis kehtestatud eriolukorraga, mistõttu lapsed ei käi mõnda aega koolis.

Tavagraafikutele naasmisest lubas keskus teavitada täiendavalt.

Valgamaa ühistranspordikeskuse tegevjuhi Liia Rätsepa selgitusel ei tähenda otsus kõigi nn kooliliinide täielikku seismapanekut. «Paljud bussid liiguvad lihtsalt lühema marsruudiga ega sõida enam koolide juurde sisse. Mõned liinid nagu Tõrva – Otepää jäävad ka ära, kuid inimesed on sellega juba harjunud, et koolivaheajal nii ongi. Kui koolid pannakse kinni, pole ju mõtet tühja sõita ning liinikilomeetreid kulutada. Seda raha on praegusel ajal ilmselt mujal rohkem vaja,» tähendas ta.

Seevastu Kagu Ühistranspordikeskus Põlva- ja Võrumaal vähemalt esialgu nn kooliliinide kallale ei lähe. «Meil on need ühitatud maakonnaliinidega ning ühissõidukeid kasutab ka ülejäänud kogukond. Aga juhul, kui olukord peaks eskaleeruma ning arvukalt bussijuhte haigestuma, on kõnealused liinid esimesed, mis ära jätame,» märkis logistikajuht/juhatuse liige Sander Saar.

Sisenemine esiukse kaudu

Bussijuhtide nakatumise vältimiseks tegi Valgamaa ühistranspordikeskus ettepaneku loobuda võimalusel ühissõidukisse sisenemist esiukse kaudu. Mõttega tuli kohe kaasa AS ATKO Bussiliinid Valga osakond.

«Paigaldasime oma kahte linnaliinibussi kerged lindid, et suunata inimesed juhist kaugemale. Esiuksest nad sisse ei saa – nooleke juhatab sõitjad keskel oleva ukse juurde,» rääkis peadispetšer Tiina Eiche.

GoBus Põlva töödejuhataja Elvo Mustingu sõnutsi ei ole linnaliinibussis esialgu plaanis sõitjate sisenemist esiuksest piirata. «Maakonnaliinidel pole see tihti võimalikki, sest väiksemates bussides on vaid üks uks. Nõnda tulevadki inimesed peale ja sageli ka aevastavad. Õnneks on meie juhid seni terved püsinud.»

Juhti kaitsva vaheseina paigaldamist ei kujuta Musting hästi ette.

Ühtegi bussiliini pole töödejuhataja andmeil vähemalt lähiajal plaanis sulgeda. «Ka inimesed pole vähem sõitma hakanud. Tundub, et olukorra tõsidus pole paljudeni veel jõudnud.»

Bussijuhtide kaitsmiseks viiruste eest ootab Liia Rätsep ministeeriumi juhendeid ja abi. «Üks võimalusi on kasutada respiraatoreid, aga kuuldavasti on needki apteekidest ära ostetud. Pealegi on nendega raskem hingata ning neid peab tihti vahetama.»