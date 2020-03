Suurte majutusasutuste uksed jäävad esialgu avatuks

Värska sanatooriumi juhataja Vello Saar sõnas, et praegu pole veel paanikat, aga ärevaks teeb olukord küll. Tema sõnutsi on hetkel tühistatud mitmeid sanatooriumi broneeringuid. «Päris massilisi ülesütlemisi praegu pole,» kommenteeris Saar. Siiski pole juhataja sõnutsi praegu olukord niivõrd rabav, et sanatoorium peaks uksed sulgema.

Positiivse poole pealt tõi ta välja selle, et lisaks broneeringute tühistamisele on ka tulnud juurde mitmeid uusi broneeringuid. Saare sõnutsi on inimeste käitumine väljakuulutatud eriolukorra suhtes arusaadav. Ta kinnitas, et sanatooriumis täidetakse kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid, mis Terviseamet on jaganud. «Me peame mõtlema töötajate ja klientide peale,» sõnas Saar.

Ühe ettevaatusabinõuna võeti vastu see, et majas toimuvad erinevad kultuurisündmused jäetakse kuni 1. maini ära. Samuti võetakse sel nädalavahetusel külastajate kontrollimiseks kasutusele tervisedeklaratsioon. Selle põhieesmärk on koguda informatsiooni selle kohta, kas külastaja on viibinud viimasel ajal koroonaviiruse ohupiirkondades või tal esinevad viiruse sümptomid. «Tervisedeklaratsiooni võtame kasutusele hiljemalt pühapäeval,» kinnitas Saar.

Pühajärve spa ja puhkekeskuse juhatuse liige Liina Lambot-Lepp, et nendegi kliente mõjutavad riikidesisesed piirangud kui ka lihtsalt hirm. «Väliskülastajate grupid on pea kõik ümber broneeritud sügisesse, kahtlemata on tulemas pingeline kevad,» tõdes Lepp.

Tema sõnutsi jälgitakse majas kõrgendatud tähelepanuga kõiki hügieeninõudeid. «Puhastame nii ruume kui pindu väga põhjalikult ja sageli,» kinnitas ta. Lisaks sellele on koostatud ohutuse tagamiseks suunised klientidele ja töötajatele.

«Teeme kõik, et tagada oma klientidele meeldiv puhkus turvalises keskkonnas ning jälgime sealjuures Terviseameti ja valitsuse korraldusi,» kommenteeris Lepp. Nendest korraldusest tulenevalt on tühistatud kõik ansamblite esinemised pubis kuni aprilli lõpuni.