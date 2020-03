Haiguslehtede võtmise arv pole kasvanud

Sageli on muretsejate hulgas need inimesed, kes on hiljuti reisil käinud. Näiteks üks Austraaliast Eesti reisinud inimene jäi pika teekonna peal haigeks. Kuna tema lennuteekond viis läbi erinevate lennujaamade, siis kartis ta, et haiguse põhjuseks on koroonaviirus. Peale testi tegemist tuli välja, et nii see polnud.

«Mõned kutsuvad omale kiirabi isegi siis, kui nad köhivad. See ärevus on suur,» teadis Laadi rääkida. Näiteks üks inimene kutsus omale kolm korda kiirabi, sest kartis, et on nakatunud. Väidetavalt põhjusel, et oli ohupiirkonna inimesega kokku puutunud. Testide tegemisel sai selgeks, et viirusesse ta nakatunud polnud.

Perearst rääkis, et on viimasel ajal nii mõnegi haigusele kirjutanud. Sageli just selle põhjusega, et inimene on võimaliku viiruse piirkonna või viirusekandjaga kokku puutunud. Mitmel juhul on põhjuseks tööandja nõudmine. Näiteks kui inimene on ohupiirkonnas reisinud, siis ei soovi tööandaja, et ta töökollektiiviga kokku puutuks.

Haigekassa andmetel on selle aasta 1. märtsist kuni 12. märtsini haiguslehti välja kirjutatud 13 827 ja hoolduslehti 6335 isikule. Kahe eelmise aasta sama perioodiga võrreldes pole need numbrid suurenenud, pigem isegi vähenenud.

Haigekassast teatati, et Eestis ei ole välja kuulutatud karantiini, mistõttu ei saa väljastada haiguslehti, mille põhjusena on märgitud karantiin. Selline võimalus on olemas, kui seda vaja peaks minema.

Juhul kui tegu on nakkushaiguse kontaktiga, saab arst väljastada haiguslehe põhjusega haigestumine, mis on spetsiaalse koodiga. Kui lapsel on olnud nakkushaigega kontakt, võib arst vanemale väljastada hoolduslehe. Seega on kontakt nakkushaigusega võrdsustatud haigestumisega või haigestunud lapse põetamisega ja sel juhul makstakse inimesele töövõimetushüvitist tavapärases korras.

Haiguse riskipiirkondadest või mujalt riikidest Eestisse saabunud inimestele, kelle puhul kontakti haigusega ei ole põhjust kahtlustada ning kelle tervise seisund on hea, töövõimetuslehe väljastamiseks põhjust ei ole. Nendel inimestel soovitatakse jälgida oma tervist ja võimalusel teha kodutööd ning piirata sotsiaalseid kontakte.

Tatjana Laadi ütles, et inimesed on ärevad ja helistavad talle sageli just koroonaviiruse teemadel. «See on hea, et nad helistavad. Kahtluse korral on tulebki helistada ja mitte ise kohale tulla,» rääkis perearst.