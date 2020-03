Galerii ⟩ Valga uueks vallavanemaks valiti keskerakondlane Ester Karuse

Uues vallavalitsuse struktuuri kinnitas volikogu samal kujul nagu see oli seni: vallavalitsuses on edaspidi vallavanem, kaks abivallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget. Üks vallavalitsuse liige jäeti seekord esitamata.

Ester Karuse kõne volikogu liikmetele

Lugupeetud vallavolikogu liikmed

Ma alustan Toomas Hendrik Ilvese sõnadega – mis toonud on meid siia, see enam edasi ei vii, aga mina olen siin teie ees täna selleks, et Valga valda edasi viia.

Selleks tutvustangi teile olulisi põhimõtteid, millest peab tulevane vallavanem oma töös lähtuma.

Kohalike omavalitsusjuhtide kohustus on lähtuda kaasavast ühiskonnast, kus vallavalitsus usaldab oma kodanikke, kuulab ja arutleb parimate võimalike lahenduste üle koos oma volikogu ja komisjonidega ning otsib alati ühisosa, et tuua võim elanike lähedale.

Meil tuleb lähtuda sellest, et võim ei ole vaid mõttekiiks, ei lihtsalt kujundlik majakatus ega neli kinnist seina, vaid võim peab levima üle kogu valla. Et iga inimene tajuks päriselt, et tema hääl on võetud kuulda.

Soovin eriti rõhutada, et tegutseme ühise eesmärgi nimel ning meil tuleb kaasata oma inimesi, sealhulgas erinevaid huvirühmi ja kogukondi, ilma kedagi unustamata.

Valla juhtimine peab olema avatud ja läbipaistev. Usun, et olete kõik minuga päri, et vallavalitsuse suhtlemine oma kodanikega ning kommunikatsioon laialdasemalt peab olema selline, et kodanikud oleksid kursis meie tegemistega ning, et suudaksime neile abi pakkuda võimalikult hästi, arusaadavalt ja lihtsas keeles. Teatud regulatsioonid on mõistagi vajalikud, kuid liigset bürokraatiat peaksime vältima. Läbipaistvust saab tagada, säilitades pidevat dialoogi valga elanike ja vallavalitsuse vahel. Nii võimendub elanike usk valitsuse ja volikogu liikmete töösse ning kasvab ka nende poolne poolehoid.

Kõik saab alguse suhtlusest. Kui miski teeb muret, tuleb sellest rääkida ausalt ja avalikult, mitte varjatud uste taga salatsedes. Vaid üheskoos probleemide üle arutledes jõuame kõige tõenäolisemalt enamusele sobiva probleemilahenduseni. Ärge unustage ka jagamast rõõmustavaid uudiseid, sest ainuüksi muredele keskendudes pole midagi võita.

Valla juhtidena peaksime olema näoga kodaniku poole nii, et see poleks vaid pelgalt loosung, kuid ka reaalselt kodanike poolt tajutav. Olulisel kohal on ka seesmine töökultuur vallavalitsuses, mis peab olema tulemusele keskendunud, kuid veelgi enam üksteist toetav ning ka üleüldiselt positiivsem. Utoopiline oleks ehk eeldada, et sünergia võiks tekkida erinevate erakondade, opositsiooni ja koalitsiooni vahel, kuid parema ja ausama vallajuhtimise nimel on oluline saavutada kompromisse, langetamaks otsuseid, mis eelkõige mõjutavad meie Valga endi inimesi – langetame ju otsuseid just nende heaolu nimel.

Austatud kohalviibijad,

Peame arvestama sellega, et Valga vallal on mitmeid suuri väljakutseid ja meil on vaja leida mitmeid investeeringuid, mis tõesti viiksid meid edasi. Tänasel päeval on meil võetud mitmeid kohustusi ning tuleb tõdeda, et meie eelarve on suhteliselt viimase piiri peal. Seepärast peame leidma parimaid võimalikke tõhusaid lahendusi ja tegema koostööd keskvalitsusega ning muutma Kagu-Eesti tervikuna oluliseks investeeringute saamise seisukohalt. Meil on palju ilu, loodust ja rõõmu ning see tuleb meil kuuldavaks teha.

Kahtlemata on siinkohal võtmeküsimuseks lisaks Valga valla eelarvele ka riigi otseinvesteeringud. Mitmed kohalikud omavalitsused kasutavad erinevaid vahendeid ja võimalusi suurepäraselt ning leian, et ka meil on selleks hea šanss ning peame selle suunas püüdlema. Näiteks täismõõtmetes jalgpallihallid või sõiduteed, mis on teistes valdades saanud olulisi toetusi. Meie ülesandeks jääb teha head veenmistööd, et meie vald oleks tulevikus rohkem kaasatud. Veel pean ma väga oluliseks, et teeksime senisest rohkem koostööd oma sõpruslinnadega. Nagu te kõik teate, on meil näiteks väga hea koostöö Valka linnaga (suuresti kindlasti geograafilistel põhjustel), aga kindlasti saab veelgi tõhusamalt teha koostööd ka teiste linnade ja valdadega.

Eelarvest, ühinemislepingust ja teistest baasdokumentidest lähtuv on vallavalitsejatele esmaseks tegutsemisraamiks. Ühinemisleping tuleb kriitilise pilguga üle vaadata, me liigume jõuliselt edasi seal lubatud kohustuste ja eesmärkidega.

Jätkame linnade liidus ühiselt finantsilise olukorra parandamist ja kohalike omavalitsuste positsioonide tugevdamise eest võitlemist, sest omavalitsuste tulubaas on võrreldes tegelike vajadustega ikkagi väike.

Oluliseks ülesandeks saab Valga maine parandamine. Ma ei ole üles kasvanud Eestimaa siberis, vaid ainulaadses ja armsas piirilinnas. Valga peab olema turvaline, arenev, noori hindav ja tulevikku vaatav piirkond.

Head kolleegid,

On valdkonnad, millele soovin rohkem rõhku pöörata. Selleks on üldine heakord ning noored. Elukeskkond peab olema ilus, hubane ja hästi toimiv, millest võiksid rõõmu tunda kõik elanikud. Peame püstitama väga selged eesmärgid, kuidas hoida ja kaasata noori selleks, et Valga oleks neile atraktiivne ja hea paik kus elada. Peame pingutama, et Valgas oleks head kergliiklusteed nii maal kui ka linnas ning piisavalt spordi -ja vaba aja veetmise võimalusi.

Lõpetuseks soovin öelda, et hindan igat inimest, kes on inimeste käest saanud mandaadi siia volikogusse. 2016. a oli murrangulise tähtsusega Eesti riigis, mil kaua koalitsioonis olnud Reformierakond oli sunnitud minema opositsiooni. Leian, et aeg on muutusteks küps ka meie vallas. 2017. aastal võitis Keskerakond valimised Valga vallas, see paneb meile ülesandeks võtta täna siin vastutus ning oma valijate eest seista. Loomulikult ei tähenda uue koalitsiooni moodustamine kõigi teiste erakondade arvamuste ja ettepanekute kõrvalejätmist, kuid juba käidud teel puuduvad uuenduslikud lahendused. Üheskoos jõuame aga valga elanike jaoks parima võimaliku lahenduseni.

Kallid volikogu liikmed

Soovin siiralt tänada tänast valitsust vaatamata valitsuskriisist tublisti tehtud töö eest.

Palun teil toetada positiivseid muutusi ja arenguid, mida meie vald väga vajab ning mida meie kodanikud väga ootavad ja soovivad. Head volikogu liikmed, palun lähtuge oma südamest ning andke mulle võimalus uudseks lähenemiseks, mis aitaksid meil üheskoos edasi liikuda, avatult ja läbipaistvalt, oma inimeste heaks.