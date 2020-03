Piimatööstur: koduturg saab varustatud

«Eesti tarned on nüüd väga ettearvamatud,» ütles Solovjov. «Kuna eile (neljapäeval) tormati poodi, siis täna ja tõenäoliselt kolm järgmist päeva on tootmine suurem. Aga tõenäoliselt kuu lõikes tootmine väga palju ei muutu; kui, siis mõned protsendid üles.»

Hoopis rohkem teeb Võrus ja Tartumaal piimatööstusi omava Valio Eesti juhile muret eksport. «Pigem on mure eksportturuga, kuidas seal kaubad liikuma jäävad. Siiamaani oleme kaubad välja saatnud ja kaup liigub, aga võtame üks päev korraga.»

Koroonaviiruse leviku vastu on Valio tehastes võetud kasutusele levinud abinõud. «Oleme ka ennast isoleerinud,» selgitas Solovjov. «Külalisi väljast vastu ei võeta ja inimesed, kes tulevad reisilt, peavad olema kaks nädalat kodus ja praegu me enam reisidele ei lähe. Igasugused väliskontaktid, koolitused, grupi kokkusaamised on täna viidud nullini.»