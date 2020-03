Kuidas toimib bussiliikluse korraldus eriolukorra ajal Põlva- ja Võrumaal?

Kagu ühistranspordikeskus annab teada, et hetkel on veel kõik Põlva- ja Võrumaa bussid käigus vastavalt sõidugraafikutele.

Kagu ühistranspordikeskus annab teada, et hetkel on veel kõik Põlva- ja Võrumaa bussid käigus vastavalt sõidugraafikutele. Ka need liinid, mille käigusolekupäevadeks on märgitud „koolipäevad“, on praeguse seisuga esmaspäevast alates käigus. Erandiks on Võrumaa liin 48A Võru – Kütiorg – Vastseliina – Võru, mida teenindatakse koolivaheajagraafikuga ning liin 48C Vastseliina – Loosi – Tüütsmäe – Vastseliina, mis ei ole ajutiselt käigus.