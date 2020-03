Olle Horm: vorsti ei saa kodukontoris teha

«Valdavalt on [viiruse tõttu] kaks suurt riski: mingite toorainete või materjalide kättesaadavus ja kõige suurem risk on inimeste olemasolu,» rääkis Horm. «Kui ettevõtte kontoritöötajad saavad oma asjad ära aetud kaugtöö korras, siis vorsti kodus teha ei saa - selleks peab tehasesse tulema. Kuna meil on küllaltki käsitöönduslik ettevõtmine ja kui inimesi pole, siis me tellimusi täita ei suuda.»

Praegu ei ole viirus Atria töökorraldusele suuremat muret valmistanud. «Meil on küllaltki palju kontoritöötajaid kodus ja ettevõtte väravas mõõdame töötajate kehatemperatuuri,» selgitas Horm. «Kes on kõrgendatud kehatemperatuuriga, neid me tööle hetkel ei lase, teadmata, kas tegemist on gripi või külmetusega või koroonaga.»

Reede hommikul saadeti sel põhjusel tehase väravast Hormi sõnul koju tagasi neli-viis inimest. «Aga ei maksa ära unustada, et praegu on gripihooaeg. Palavik ei ole automaatselt koroona,» rõhutas tegevjuht.

Viimaste päevade ostulaine Eesti kauplustes on Hormi sõnul muutnud tellimused väga hüplikuks. «Väga raske on prognoosida, milline päevatellimus kaubandusest võib tulla. Tõenäoliselt konservitootjatel on raskemad päevad kui meil, aga see mõjutab ka meid,» rääkis ta. Ka selleks nädalavahetuseks sai Atria tavapärasest suuremad tellimused, kuid üllatuslikult mitte valmistoodete, vaid hoopis värske liha järele.