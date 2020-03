Piirivalvebüroo juht astus pidulikult ametisse

"Praegune valitsus on võtnud eesmärgiks julgeoleku tagamise Eesti piiril ning suunanud väga suure tähelepanu piirirajatiste ehitamisele ja piiririba korrastamisele," ütles siseminister. "Usun, et töö selles suunas laabub ka edaspidi," lisas Helme. Meelis Saarepuu sõnas, et Tamme juhtimisel on piirivalvebüroo läbi teinud märkimisväärse arengu, mis on aidanud kaasa seaduslike piiriületuste lihtsustamisel ning ebaseaduslike piiriületuste tõkestamisel. "Erinevate tehnoloogiate ja taktikate kasutuselevõtt ning ladus meeskonnatöö piirivalvurite ja politseinike vahel on vähendanud piiriülest kuritegevust. Samuti on kasvanud inimeste teadlikkus tahtmatute piiririkkumiste ennetamisel," kirjeldas ta.