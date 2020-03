Vabrikud saavad esialgu vanaviisi tööd jätkata

Maske töötajad ei kanna ja lisanduvaid hügieenireegleid ei järgi. «Praegu ei ole see asi veel nii hull. Ega me päris ninapidi seal kõik koos ole, saab üksteisest natuke kaugemale hoida,» ütles Rõõmus.

Valga 144 töötajaga mööblitehase Gomab juht ja omanik Göran Valdemar Sjöholm lausus, et osa töötajaid on koju jäänud koolide sulgemise tõttu, ent olukord pole siiski kuigi hull. «Peame hakkama saama sellega, mis meil on. Aga see pole nii dramaatiline. Loodan, et paari nädala pärast on kõik tavapärane. «Meil oli kolm nädalat tagasi gripp Valgas, 17 inimest olid haiged.»