Võru haigla arstid: süüdistamine ei aita kedagi

Pöördumine täies mahus:

Koronaviiruse kohapealne levik on Võrus analüüsidega kinnitatud. Kuidas haigus siia jõudis, pole täna üldse enam oluline. Süüdistamine ei aita kedagi. Väga oluline on hoopis see, et täna peaks iga Võru inimene, kellel ilmnevad külmetushaiguse sümptomid, kahtlustama, et ta võib põdeda uut koronaviirust. Mis omakorda tähendab seda, et niipea kui ilmnevad mistahes viirushaiguse ilmingud nagu palavik, köha, valus kurk, nohu, üldine roidumus/väsimus/jõuetus, peab jääma koju. Koju peavad jääma ka kõik haigestunuga ühes majapidamises elavad inimesed. Vältima peab igasuguseid kontakte teiste isikutega. Haigestunu ei tohi minna poodi ega ka ühtegi teise avalikku kohta, kus ta võib teistega kokku puutuda. Samamoodi peaksid käituma ka kõik haigestunuga koos elavad pereliikmed, isegi kui nad on veel terved, sest keegi ei tea millisest hetkest nad võivad osutuda nakkuse edasi kandjaks. Inimene võib olla nakkuse allikaks juba 1–2 päeva enne seda kui tal endal haiguse sümptomid tekivad.

Miks peab ennast koju isoleerima? Sest viiruse levitamine on ohtlik eakatele, kroonilisi haigusi põdevatele ja nõrgestatud vastupanuga inimestele. Seega, sõltumata sümptomite raskusest, tuleb olla kodus. Nagu on ka paljud asjatundjad selgitanud, siis suurel hulgal juhtudel võivad haiguse sümptomid olla üsna leebed, mistõttu inimene ei oska kahtlustadagi, et on nakkuse levitaja.

Suur hulk täiskasvanutest on harjunud kergete külmetushaiguste sümptoomidega oma igapäevast elurutiini jätkama. Käima tööl, poes, tuttavatel külas, teatris, kinos, restoranis jm avalikes kohtades. Rääkimata sellest, et taoline teguviis võib olla ohtlik inimese enda tervisele, on see üliohtlik osadele kaaskodanikele. Sellisel moel viirushaigust levitades jõuab haigus varem või hiljem nendeni, kellele nakatumine võib lõppeda surmaga. Külmetushaigus ägestab sageli kroonilisi südame ja kopsuhaigusi viies organismi nii tasakaalust välja, et ka kõige intensiivsem ravi ei pruugi aidata. Suures ohus on vähiravi saavad või mõnel muul põhjusel väga madala vastupanuvõimega (immuunpuudulikkusega) inimesed ning eakad.

Uus koronaviirus levib hästi seetõttu, et ta on inimorganismile tundmatu ja kõik, kes temaga lähedalt kokku puutuvad, selle nakkuse ka saavad. Sõltuvalt kokkupuute ajast ja organismi sattunud viiruse hulgast ning loomulikult ka inimese individuaalset kaitsevõimest, võib põdemine olla väga erinev. Väga kergetest nähtudest kuni üliraske seisundini.