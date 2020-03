Viirusehirm ajas võrokesed eetrist abi otsima

Lõuna-Eestis eetriga kauplev Võrumaa mees Rain kinnitas, et viimasel ajal on tõepoolest eetrit rohkem ostma hakatud ja läbimüük suurenenud. «On küll kasvanud ja päris palju,» lausus ta. Rain ise tarvitab nüüd samuti eetrit. «Kardan haigeks jääda,» lisas ta.

Meditsiinilise eetriga kauplemine on legaalne ettevõtlus. Kuni 2012. aastani müüdi eetrit apteekides. Eetrit kasutasid haiglad narkoosiks ja seda müüdi retsepti alusel ka inimestele näiteks liigeste-lihaste valude leevendamiseks. Ravimiameti teatel eeter ei ravi, vaid selle aine toime on tuimastamine. Kirurgias on eetri kasutamisest loobutud, kuna selle täpne annustamine on keeruline ning eetrinarkoosist väljatulek patsiendile ebameeldiv kogemus. Samuti on eeter keemiliselt ebastabiilne.