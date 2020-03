Võru gümnaasiumi õpilasel diagnoositi koroonaviirus

Kooli direktor Karmo Kurvits lausus, et ka temal puudub informatsioon selle kohta, kuivõrd paljude teistega nakatunud õpilane kokku puutus või kas tegu on uuema diagnoosiga, kui tänahommikune seis, mil Võrumaalt oli viirus leitud üheksal inimesel. «Minu kõik teadmised on kajastatud kooli veebilehel. Terviseamet andis selle informatsiooni, mis on kõigile nähtav. Rohkem ma tõesti mitte midagi ei tea.»