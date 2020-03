Tänasest käivitub riiklik kriisitelefon 1247

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela sõnul on avatava telefoni esmane eesmärk vähendada nii hädaabinumbri 112 kui ka perearsti nõuandetelefoni 1220 ja teiste infotelefonide koormust. Viiruseleviku tõkestamine on toonud kaasa terve rida elukorralduslikke muutusi, mille kohta saab infot numbrilt 1247.

"Möödunud neljapäevast kerkis ööpäevas koroonaviiruse kahtlusega kiirabikõnede arv neljakordseks. Kui sellele liita veel pöördumised, mis kiirabi reageerimist siiski ei vajanud, tegeleb Häirekeskus umbes ööpäevas umbes 800 kõnega, mille sisuks on moel või teisel koroonaviirus. Sellele on lisandunud infopäringud, mis puudutavad Eestis kehtivad eriolukorda," kirjeldas häirekeskuse peadirektor.

Siseminister Mart Helme sõnul on ülioluline, et kriitilises olukorras saaksid inimesed vajalikku informatsiooni usaldusväärsest allikast ja kiiresti.

"Arvestades seda, et valitsuse poolt kehtestatud eriolukord ja koroonaviiruse levik tekitavad paljudes Eesti inimestes hulganisti küsimusi, mis pole otseselt tervisega seotud, siis pidasime vajalikuks Avada häirekeskuse infotelefoni just nendele küsimustele vastuste saamiseks," ütles siseminister. "Julgustan kõiki numbrile 1247 helistama, et saada aja- ja asjakohast infot ning käitumisjuhiseid eriolukorras toimetulekuks ja viiruse leviku peatamiseks," ütles Helme.

Numbrilt 1247 hakkab infot saama erinevates koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes. See ei puuduta meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni. Meditsiinialaste nõuannete ja perearsti konsultatsiooniks tuleks endiselt valida number 1220, kus kõnele vastavad meditsiinilise väljaõppega inimesed. Kui on vaja kiirabi kutsuda, tuleks jätkuvalt helistada 112. 1247 fookuses on kõik need teemad, mida 112 ja 1220 ei kata.

"Teeme kõik endast oleneva, et inimeste oluliselt suurenenud infovajadus elukorralduslike muudatuste kohta saaks vastuse häirekeskuse infonumbrilt 1247. Ühtlasi palume siiski mõistmist ja kannatlikkust," ütles Alvela.

Häirekeskus on kogunud erinevatest asutustest ülevaate sellest, millised on inimeste infovajadused koroonaviirusega seoses nende kanalites ning asutused tagavad selle, et neid puudutav info muudatustest jõuab infonumbrile 1247.

Infotelefoni avamise otsuse tegi terviseamet ja teenust hakkab osutama häirekeskus. See on esimene kord, kui riik võtab kasutusele inimeste infovajaduse leevendamiseks numbri 1247. Telefoni teenindamise tehnoloogilise poole on välja töötanud siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.