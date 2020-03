Rõuge vald soovitab mudilasi lasteaeda mitte tuua

Samas on mõistetav, et kõigil ei ole võimalik last koju jätta. "Soovides tagada teile võimalikult viirust vältivat lastehoidu palume, et teataksite alates 15. märtsist iga päev hiljemalt kell 15, kui soovite oma lapse järgmisel päeval aeda tuua. Selleks tuleb helistada oma lasteaia juhile: