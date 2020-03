Prügifirma palub teavitada muudatustest töökorralduses

Seoses sellega paneb prügiveofirma Eesti Keskkonnateenused AS oma klientidele, eriti just ettevõtetele südamele, et kui asutus on kehtestanud piirangud või on suletud ning jäätmete veos on vaja ajutiselt muudatusi, tuleks neid teavitada sellest esimesel võimalusel, et vältida asjatuid sõite ja kulutusi.