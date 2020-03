Notariaat rakendab pandeemia tõkestamiseks erimeetmeid

Just kaugtõestamise võimaluse pakkumine klientidele on üks põhilistest koja soovitustest notariaadile.

Merle Saar-Johansoni sõnul pole antud olukorras ükski ettevaatusabinõu liiast. "Peame meeles pidama, et notariaalseid toiminguid võib olla tarvis teha noorel inimesel, kes on just reisilt saabunud ning juba järgmine klient võib olla vanemas eas pensionär, kes kuulub otseselt riskigruppi. Meie esmane kohustus on tagada õigussüsteemi toimimine ka eriolukorras, aga mitte oma klientide ja töötajate tervise ja turvalisuse hinnaga."