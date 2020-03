Võru postkontori ootesaali pääseb ühekaupa

Eesti Post andis teada, et osutab ka eriolukorra ajal postiteenust postkontorites ning iseteeninduskanalites, ajalehed ja kirjad jõuavad postkastidesse nagu ikka.

Postkontorid on avatud, kuid eriolukorras piiratakse teenindussaalis korraga viibivate inimeste arvu, et vähendada nakkusohu riski nii klientide kui ka oma töötajate jaoks. Saaremaa ja Võru postkontorite ootesaalides on juba praegu lubatud viibida vaid ühel kliendil korraga, vajadusel laiendatakse piirangut ka teistesse piirkondadesse. Samuti palutakse maksta klientidel postkontorites võimalusel pangakaardiga.

Ühtlasi palub ettevõte külastada postkontorit ainult äärmise vajaduse korral ning võimalusel kasutada iseteeninduskanaleid: e-poodi ja pakiautomaati. E-poest saab postmargid ja ümbrikud tellida endale koju postkasti ning pakkide saatmiseks ja kättesaamiseks pakiautomaate.

17. märtsist on ajutiselt suletud postipunktid, seda kuni eriolukorra lõppemiseni. Postipunkt on postiasutus, kus postiteenuseid vahendab näiteks külapood või raamatukogu.

"Jätkame eriolukorra ajal postiteenuse osutamist ainult nendes kanalites, kus saame ise tagada kõikide erakorraliste nõuete täitmise ning teenust osutavate töötajate ohutuse ja turvalisuse," ütles Eesti Posti teeninduskanalite üksuse juht Eve Vuks.

Kõik postipunktidesse minema pidavad saadetised suunatakse postkontorisse või pakiautomaati.

Igal kliendil on võimalik saadetis ka ise pakiautomaati suunata või postikulleriga koju tellida, kus see kokkuleppel kliendiga kontaktivabalt edastatakse. Seda saab teha Omniva klienditeeninduse kaudu ja suunamine on tasuta. Samuti on võimalik saadetiste hoiutähtaegasid tasuta pikendada nii postkontori kui ka pakiautomaadi puhul, et minna saadetisele järele endale sobivaimal ajal.