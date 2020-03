Võrus haigestus lasteaia juhataja koroonaviirusse

«Ma ei salga mitte midagi, mul on tõesti see viirus,» kinnitas Urm esmaspäeval Lõuna-Eesti Postimehele.

Kuna tema enesetunne kolmapäeval ei paranenud ja tõusis palavik, võttis Urm neljapäeva hommikul ühendust perearstiga ja seejärel juba kiirabiga. Meenutame, et teated koroonaviiruse võimalikust jõudmisest Võrumaale hakkasid samuti tulema neljapäeva hommikul. «Ma pidin kõvasti vaeva nägema, et keegi tuleks mulle [koroona]testi tegema, sest kiirabis peeti neid gripinähtudeks,» rääkis Urm.

Kahtlusest, et tal võib olla koroonaviirus, andis Urm neljapäeva hommikul teada ka linnavalitsusele ja pärast seda pandi lasteaed kinni. «Linn reageeris sellega, et teavitas lapsevanemaid, et lasteaias võib olla kokkupuude koroonakahtlusega inimesega,» lisas ta.