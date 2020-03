Põlva- ja Valgamaalt registreeriti esimesed positiivsed koroonadiagnoosid

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonnajuhataja Martin Kadai märkis et, kui varem hinnati haigusjuhtude labori asukoha maakonna tunnuse alusel, siis nüüd võetakse andmete avaldamisel aluselt elanike elukoha tunnus.

„Rõhutan, et need andmed ei ole võrreldavad varasemalt esitatud labori maakonna andmetega,“ märkis Kadai. Ta lisas, et värsked andmed põhinevad rahvastikuregistrile.