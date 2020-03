Puidutööstus Barrus sulgeb viiruse tõttu ühe tehase öise vahetuse

«Kümmekond inimest on jäänud koju haigussümptomitega, mis küll ei tähenda, et nad kannatavad kõik koroona viiruse käes,» lausus ettevõtte juhatuse liige Jürgen Ainsalu. «Mõned on kodus ka seetõttu, et lasteaiad ja koolid on suletud.»

Ainsalu sõnul on ettevõtte kõik kliendid seni kinnitanud, et töötavad tavapärases rütmis. «Müügi tõttu ei ole me pidanud hoogu maha veel võtma, kuid olukord võib kiiresti muutuda,» lisas ta.